الطقس اليوم الجمعة 10-1-2024 فى الإسماعيلية.. انخفاض فى درجات الحرارة

الإسماعيلية - صبرى غانم

قالت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى إن المحافظة ستشهد اليوم الجمعة 10 يناير 2025، انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجات مع سطوع الشمس وظهور شبورة مائية مع فرص لسقوط أمطارخفيفة.

وتتعرض محافظة الإسماعيلية لشبورة مائية بالإضافة إلى الرياح النشطة أحيانًا بسرعة 30 كم /ساعة، ودرجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22.

وشهدت محافظة الإسماعيلية اسقرار لحالة الطقس مع سطوع الشمس على معظم الإنحاء وخاصة مع الساعات الأولى من الصباح، كما استمرت حركة المرور على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية.

وحذرت محافظة الإسماعيلية قائدى السيارات بضرورة القيادة بسرعة منخفضة فى حالة سقوط الأمطار كما حذرت المواطنين بعدم الوقوف أسفل الإعلانات وبالقرب من أعمدة الإنارة والأشجار.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، طقسا معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 21



