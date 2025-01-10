الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم ملتقى توعوى عن خطورة الإلحاد على المجتمع

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظه الوادى الجديد، لقاءات توعوية عن مخاطر الشائعات والإلحاد على المجتمعات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بمشاركة 100 شاب وفتاة من قطاع شباب الخارجة بالتعاون مع مركز الأزهر للعلوم والفتوي الإلكترونية، والتى حاضرها الشيخ محمد عبد الجواد، وتناولت محاور الملتقى الشائعات وتأثيرها على المجتمع، وحدة الوطن الواحد بين المسلمين والاقباط، والإلحاد والقضاء عليه، والالتزام بالتعاليم الإسلامية والاخلاقية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات بهاء شوقى مديرعام الشباب والرياضه،

وهدف الملتقى لتعميق المعرفة بمستجدات الأحداث وقضايا المجتمع، وتعزيز قيم الحوار، وتبادل الآراء بين النخب الفكرية والثقافية، وإتاحة الرؤى الثقافية والفكرية المتخصصة حول المستجدات، واقتراح حلول علمية وعملية للمشكلات القائمة، حيث بدأت الفعاليات بتعريف الشائعة وهي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع و تُتداول بين العامة ظناً منهم على صحتها و دائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة و مثيرة لفضول المجتمع والباحثين و تفتقر هذه الإشاعات عادةً إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار،

وشملت الفعاليات أيضا تعريف الإلحاد، هو انكار وجود الخالق وكل ما يترتب عليه مما قد يأتي من الخالق للمخلوق فهو منكر بالتبعية، قال الله عن الملحدين؟ فلا تجوز مصادقة الملحد ولا مودته ولا موالاته وإن كان من ذوي الأرحام، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

وأكد المحاضر على أن أساس الوِحدة الوطنيّة هو الإنسان الذي يعيش على أراضي الوطن، والذي ارتبط به تاريخيًا واجتماعيًا وسياسيًا، والوحدة الوطنيّة من أهم ركائز وأسس تطوّر الوطن وتقدّمه، وهي دليل أيضًا على التلاحم والتعاضد بين أبناء الشعب الواحد من تاريخ الآباء والأجداد.