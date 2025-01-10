الرئيس الأمريكى: هناك تقدم فى مفاوضات اتفاق غزة

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود تقدم ملحوظ في مفاوضات اتفاق قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة، أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، لحل الأزمة بشكل يعزز من الاستقرار في المنطقة.

وأوضح بايدن - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن التقدم جاء نتيجة للتعاون المستمر بين الأطراف المعنية والضغط الدولي الرامي إلى الوصول لتسوية سلمية، مشددا على أهمية أن يتضمن الاتفاق بنودًا تحقق العدالة والأمن لجميع الأطراف، بما في ذلك المدنيين في غزة.

وأشار إلى أن بلاده تواصل دعمها للمفاوضات لضمن حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة المدنيين، مؤكدًا أن واشنطن ستبقى شريكًا فاعلًا في العملية السلمية، وأثنى على التزام المجتمع الدولي في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام الدائم في المنطقة.

وأضاف بايدن أن العمل جارٍ على قدم وساق لتقليل التوترات، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الخطوات الإيجابية نحو الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق الاستقرار والأمن لجميع الأطراف المعنية.