الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو على مواقع التواصل لاقتحام سيارة صيدلية بالسويس

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اقتحام سيارة قيادة "إحدى السيدات" لصيدلية بالسويس وإحداث تلفيات بها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها (مقيمة بمنطقة الملاحة بالسويس) وتبين أنه حال قيامها بركن سيارتها أمام الصيدلية اختلت عجلة القيادة نتيجة ضغطها على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، مما أدى إلى اصطدام مقدمة السيارة بزجاج الصيدلية وكسره دون حدوث ثمة إصابات، وتم الصلح بينها وبين مالك الصيدلية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق.

