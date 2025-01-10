الإغاثة الفلسطينية: توقعات بزيادة الضحايا إثر تهالك المأوى ونظم صرف المطر

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، تزايد التوقعات بموجات انخفاض أخرى في درجات الحرارة بقطاع غزة، ما سيجعل أعداد الضحايا كبيرة من سكان غزة نتيجة الطقس السئ، مشيرا إلى أن كافة المناشدات من أجل التحرك الدولى لوقف انتهاكات الاحتلال وتوفير المساعدات الإنسانية ذات العلاقة بالمأوى، لم تعد ذات جدوى.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غالبية الضحايا من البرد والطقس هم الأطفال، وذلك في ظل الطقس السيئ والأجواء الباردة التي تمر بها المنطقة، خاصة أن غالبية خيام النازحين تعرضت للتلف، ولم تعد صالحة للسكن ولا تقي السكان من المطر الغزير ولا تحميهم من انخفاض درجات الحرارة.

وتابع ياغي: "في ظل هذه الأجواء الباردة نحن نتخوف على حياة المئات من المواطنين وخاصة الأطفال الرضع وكبار السن، بالإضافة إلى أن منطقة الخيام وما بين الخيام هي منطقة رملية وغير مهيئة للسكن والحياة وتكون الخيام معرضة لدخول مياه الأمطار فيها، وتضرر جميع ممتلكات السكان من فراش وأغطية، علما بأنه لا توجد في هذه المناطق أنظمة صرف صحي وتصريف أمطار".

وبشأن استشهاد أحد الأطقم الطبية متجمدا داخل خيمته قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، :"المتوفي حسب ما أعلنت وزارة الصحة هو ممرض، والطواقم الطبية مثلها مثل بقية ابناء شعبنا يتعرضون لنفس الظروف من قتل و استهداف و انعدام ابسط وسائل الحياة من سكن ومأكل ومشرب".