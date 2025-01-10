الإغاثة الطبية بغزة: الآليات الدولية فقدت قدرتها على حماية الفلسطينيين

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قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت، إن الآليات الدولية فقدت قدرتها على حماية قطاع غزة وإنقاذه من العدوان الإسرائيلي السافر.



وأضاف زقوت -في تصريح لقناة (النيل) بالتلفزيون المصري، اليوم /الجمعة/- أن كثيرا من دول العالم وقفت صامتة وعاجزة أمام خرق الاحتلال لكل القوانين الإنسانية التي من المفترض أن تحمي المدنيين، منددا بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.



وأوضح أن ما يدخل من مساعدات إلى قطاع غزة لا يكفي سوى 10% من احتياجات المدنيين، الذين يصارعون من أجل الحياة والصمود في وجه الاحتلال، محذرا من أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعا مأسوية على كافة المستويات.

وطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات لإغاثة المدنيين، مبينا أن الفرق الإغاثية تتعامل بما هو متاح لديها من إمكانيات محدودة.