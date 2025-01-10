الأقصر على موعد مع الدورة 32 لماراثون مصر الدولى بمشاركة عدائين من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظ الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة 32 لماراثون مصر الدولى أمام معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربى، حيث يقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، وسط أجواء رائعة في أحضان المعالم الأثرية بالبر الغربي في الأقصر، وشارك في الماراثون أكثر من 1000 عداء من مختلف دول العالم.

ويشهد فعاليات انطلاق الماراثون بمدينة القرنة غرب الأقصر، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل شباب ورياضة الأقصر، وياسر عبد الرازق من هيئة تنشيط السياحة، حيث إن المهرجان له أهمية خاصة نظرا لمشاركة عدد كبير من العدائين بمختلف دول العالم، مما يسهم فى زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر وارتفاع معدلاتها مرة أخرى إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة، فتقام فعاليات الدورة 32 لماراثون مصر الدولى بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصرى لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، يقول الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة على أتم الإستعداد لإستقبال ماراثون مصر الدولي، والماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية، فيما أوضح رئيس ماراثون مصر الدولي، أنه يقام الماراثون هذا العام اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بمشاركة أكثر من 20 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وأيرلندا، والأردن، والبرازيل، وإسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، وأستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

يذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.