الأردن والاتحاد الأوروبى يبحثان سبل تعزيز التعاون فى قطاع الشركات الناشئة

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي‬⁩، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والبحوث والابتكار إيكاترينا زاهارييفا‬⁩، مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خصوصاً في قطاع الشركات الناشئة والابتكار.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان الخميس أن اللقاء جاء استكمالاً للمحادثات التي كان الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان أجرياها مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أول أمس الأربعاء، حول تعزيز التعاون المشترك لإنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تمهيداً لتوقيعها قريباً.

وكان الصفدي بحث مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، واللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خطوات تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات الحيوية، والأوضاع في المنطقة.

كما التقى الصفدي وطوقان المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، وأجريا معهما محادثات موسعة ركزت على برامج التعاون الاقتصادي والاستثماري واتفاقية الشراكة الاستراتجية الشاملة التي يعمل الأردن والاتحاد الأوروبي على إنجازها.