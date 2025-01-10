استمرار إقبال المواطنين لعمل التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شهدت محافظة دمياط إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مكاتب التوثيق العقاري بأنحاء المحافظة لتحرير التوكيلات اللازمة لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.

حيث توافد الأهالي على مكاتب التوثيق في مدن دمياط، اورأس البر الزرقاء، وكفر سعد للمشاركة في هذه الحملة الوطنية.

شارك أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدمياط في تحرير التوكيلات وتنظيم توافد المواطنين، مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل.

يُذكر أن الدستور المصري يشترط جمع 5,000 توكيل لتأسيس أي كيان سياسي، وتأتي هذه الجهود في إطار استيفاء المتطلبات القانونية لتأسيس الحزب الجديد.

من بين الشخصيات البارزة التي شاركت في هذه الحملة، النائب البرلماني الدكتور أسامة العبد، الذي تواجد بين المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في تأسيس الحزب.

تستمر حملة جمع التوكيلات في دمياط والمحافظات الأخرى، حيث يواصل المواطنون التوافد على مكاتب التوثيق العقاري للمساهمة في تأسيس حزب الجبهة الوطنية.