اتهامات لزعماء "الإصلاح البريطاني" بالتربح من أيلون ماسك مقابل النشر على إكس

كتبت : نهال أبو السعود

وجهت اتهامات الى نواب حزب الإصلاح البريطاني بما فيهم نايجل فاراج زعيم الحزب بالتربح من موقع اكس الذي يملكه ايلون ماسك الملياردير الأمريكي المقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وكسبوا آلاف الجنيهات الاسترلينية من النشر على الموقع.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، أعلن فاراج والنائب روبرت لوي عن آلاف الجنيهات في مدفوعات من الشركة في سجل مصالحهم البرلماني الأخير، عبر برنامج الإيرادات "Creator" للملياردير إيلون ماسك، ويسمح المخطط للمستخدمين المتميزين الذين لديهم أكثر من 500 متابع تم التحقق منهم بالكسب المالي من حساباتهم على الموقع المثير للجدل، والذي قالت الصحيفة عنه انه أصبح سامًا بشكل متزايد منذ استحواذ قطب تسلا عليه في عام 2022.

تم دفع أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني للثنائي اليميني منذ يوليو من العام الماضي، وكان فاراج هو صاحب أكبر ربح حتى الآن، وفقًا للإيداعات البرلمانية. وقال مصدر لصحيفة الإندبندنت إن الأرباح تمثل "تحالفًا غير مقدس" بين اليمين وإيلون ماسك.

ومع ذلك، قال فاراج أن نواب الإصلاح ليسوا الوزراء الوحيدين الذين يكسبون المال من المخطط، على الرغم من أنه وزملاؤه هم الأعضاء الوحيدون الذين أعلنوا عن المدفوعات، واضاف: "العديد من النواب على X ولديهم علامة. في حين أن آرائهم ضئيلة مقارنة بآرائنا، إلا أنهم سيتلقون المال، إنه تلقائي بمجرد دفعك للعلامة، فلماذا نحن الوحيدون الذين يعلنون؟"

كان ماسك، الذي يروج للنظام كوسيلة للمستخدمين للحصول على أموال مقابل النشر و كسب لقمة العيش على X، زعم سابقًا أن برنامج تقاسم الإيرادات الخاص به سيكافئ "الدقة على الإثارة"، وفي تحديث ، قالت شركة X إنها "تقيم الأرباح بناءً على التفاعلات الحقيقية، مثل الردود والإعجابات والإشارات المرجعية والوقت الذي يقضيه مستخدمو Premium في عرض المحتوى الخاص بك.



