"إفراج غير مشروط".. القضاء الأمريكى يحكم على ترامب فى قضية الممثلة الإباحية

كتبت : نهال أبو السعود

حكم القاضي خوان ميرشان على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإفراج غير المشروط في قضية الممثلة الإباحية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت"، وفقا لشبكة سي إن إن.

وقال ميرشان: "لم يسبق لهذه المحكمة من قبل أن واجهت مثل هذه الظروف الفريدة والرائعة.. كانت هذه قضية استثنائية حقًا، وبمجرد إغلاق أبواب قاعة المحكمة، لم تعد المحاكمة نفسها أكثر خصوصية واستثنائية من القضايا الـ 32 الأخرى في هذه المحكمة".

وقال ترامب في كلمته للقاضي: "لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية.. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"ـ وأضاف: "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي".

ومنذ قليل، بدات جلسة النطق في الحكم بقضية ترامب الممثلة الإباحية ، وقال المدعي العام جوشوا شتاينجلاس إنهم يوصون بعقوبة الإفراج غير المشروط، وقال: "أشار سيادتكم -القاضي خوان ميرشان- إلى ميل لفرض الإفراج غير المشروط في ظل جميع ظروف هذه القضية، وهذا الموقف الفريد ووضع المتهم كرئيس منتخب، يوصي الناس بعقوبة الإفراج غير المشروط".

ولخص المدعي العام جوشوا شتاينجلاس القضية بإيجاز وقال: "كان حكم هيئة المحلفين في هذه القضية بالإجماع وحاسمًا ويجب احترامه"، وأشار إلى أن الجرائم التي أدين بها ترامب يمكن أن تأتي مع حكم بالسجن أو عقوبات أخرى دون السجن.

على الجانب الآخر، دافع محامي دونالد ترامب تود بلانش الآن عن الرئيس المنتخب، قائلاً إنه لا يتفق مع المدعين العامين، وتابع: "أنا أختلف بشدة مع الكثير مما قالته الحكومة للتو عن هذه القضية، وعن شرعية ما حدث في قاعة المحكمة أثناء المحاكمة، وعن سلوك الرئيس ترامب في محاربة هذه القضية".

القضية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت" ادين ترامب فيها بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية تدعي ستورمي دانيالز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.



