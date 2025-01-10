إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوى الغربى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل مدينة دمو بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة دمو بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق .