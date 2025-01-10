إصابة 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بمركز الداخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 6 أشخاص فى حادثين منفصلين بنطاق مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحررت المحاضر اللازمة بها، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية على طريق الدهوس - القلمون مما أسفر عن إصابة كلا من محمد أبو الحجاج 17 سنة من قنا، أبوتشت وزياد محمود عطيه 17 سنة من القلمون وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام، كما أصيب 4 آخرين فى حادث تصادم دراجة نارية على طريق غرب الموهوب، مما أسفر عن إصابة يوسف أحمد عطية 19 سنة، ويوسف عيد يوسف 19 سنة، ويوسف رمضان حسن 19 سنة، وعبدالرحمن وليد محمد بيومي 18 سنة.

وجرى تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة، وتم تحويل 4 أشخاص من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.