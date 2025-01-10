إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 18 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة .

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 18 بإصابات متوسطة .

كما تبين أن الحادث أسفر عن إصابة عبد الرحمن محمد فايز، 10 أعوام، مقيم قنا، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخديجة محمد فايز، 11 عاما، مقيمة قنا، اشتباه نزيف داخلي بالمخ وجرح قطعي بالراس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء محمد سيف النصر، 20 عاما، مقيم قنا، اشتباه كسر بعظام الايمن، ومصطفي خالد احمد، 30 عاما، مقيم قنا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و احمد رمضان احمد، 28 عاما، مقيم قنا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالكتف الايمن.

كما أسفر الحادث عن إصابة مريم محمد فايز، 13 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الله محمد فايز،7 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسمة عبود سعيد، 37 عاما، اشتباه كسر بالذراع الايمن، وروضة محمد فايز ، 1،5 كدمات متفرقة بالجسم .

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد عبده أبو الحمد، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري واشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وعبده ابو الحمد خليفة ، 47 عاما، مقيم قنا، كدمات متفرقة بالجسم، وكريم خليفة حمدان، 30 عاما، مقيم قنا، كدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد سيد محمد ، 30 عاما، كدمات و سحجات متفرقة بالجسم، وهالة عبد العزيز محمود ، 12 عاما، مقيمة قنا ، كدمات متفرقة بالجسم ، وسجده ايمن وصفي، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسلمى ايمن وصفي، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وهدي محمد محمود،37 عاما، مقيمة سفاجا ، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأمينة حمدي عبد الحميد ، 5 أعوام ، مقيمة سفاجا، كدمات و سحجات متفرقة بالجسم.