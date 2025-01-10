إجراءات محافظة الإسكندرية للحد من الحوادث على محور المحمودية.. تعرف عليها

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قرارا للحد من الحوادث على محور المحمودية، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ويعد القرار هو الأول من نوعه يتم إصداره منذ افتتاح محور المحمودية.

ويتضمن القرار:



* تخفيض سرعة السير على الطريق من 90 كم/ ساعة إلى 70 كم/ ساعة



* إنشاء إشارات مرورية لعبور المشاة ببعض المناطق وفقا للرؤية المرورية لتقليل نسبة الحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات



* تم البدء في تنفيذ الاشارات المروروية بداية من شهر يناير الجاري.

* زيادة أعمال الإنارة بطول محور المحمودية أثناء الفترة الليلية للحد من الحوادث المرورية.

* تكثيف التمركزات المرورية على طول المحور خاصة في المناطق الأكثر ازدحاما.

جدير بالذكر أن طريق محور المحمودية تم إنشائه ليكون شريان مروري حُر وطريق بديل ثالث للحد من التكدس المروري بطريق الكورنيش، ومنذ إيقاف قطار أبو قير ساعد محور المحمودية في تخفيف الحركة والانتقال من غرب إلى شرق الإسكندرية.





وأكدت محافظة الإسكندرية، على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحد من الحوادث حماية لأرواح الأبرياء، إلا أن محافظة الإسكندرية تهيب بالمواطنين من سكان المناطق القريبة من المحور أن تستخدم كباري المشاة المتواجدة بطول المحور حرصا على سلامتهم.