أول تعليق من إسرائيل على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

إيمان حنا

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، وأعرب عن أمله أن يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار.

وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس: "آمل أن يسهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة.

وحظى إعلان جوزيف عون رئيسًا للبنان بترحيب عربى ودولى واسع، بعد أن أعلن رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى فوز عون بمقعد الرئاسة بعدد أصوات 99 صوتا خلال الجلسة الثانية التى عقدها البرلمان بعد أن كان عون قد حصل على 71 صوتا فقط خلال الجلسة الأولى التى عقدت صباح الخميس.

وتم رفع علم الدولة فوق قصر بعبدا (مقر الحكم)؛فيما أطلقت 21 طلقة مدفعية احتفاء بقدوم الساكن الجديد للقصر.

وبالتزامن مع ذلك أطلقت البواخر فى مرفأ بيروت صافراتها، احتفاءً بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وذلك بتوجيه من الإدارة، فى مشهد رمزى يعكس الأمل بمستقبل مشرق للبنان.

والتقطت عائلة الرئيس اللبنانى الجديد أول صورة لها من داخل قصر بعبدا، وقد لاقى انتخاب الرئيس عون ترحيبًا عربيًا ودوليا واسعا، حيث أكدت فرنسا أنها خطوة بمثابة صفحة جديدة فى تاريخ لبنان تبعث على الأمل من جديد.