اليوم السابع
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الجمعة، 10 يناير 2025 04:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا تستهدف منشآت صناعية عسكرية "مموهة" فى مناطق روستوف ولينينجراد بروسيا

الجمعة، 10 يناير 2025 03:00 م
أوكرانيا تستهدف منشآت صناعية عسكرية "مموهة" فى مناطق روستوف ولينينجراد بروسيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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صرح رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أندري كوفالينكو ، بأن أوكرانيا استهدفت منشآت صناعية عسكرية "مموهة" في منطقتي روستوف ولينينجراد بروسيا.


ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن المسؤول قوله : "تم استهداف منشآت صناعية عسكرية مموهة في منطقتي روستوف ولينينجراد بروسيا. تحاول روسيا التمويه على مصانعها الدفاعية وادعاء أنها منشآت مدنية لإخفاء طبيعة إنتاجها الحقيقي. لكننا نعلم كل شيء".


وبحسب التقارير الإعلامية، اندلعت حرائق في مصانع بروسيا نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة، حيث اشتعلت النيران في منطقة صناعية في جاتشينا، بمنطقة لينينجراد، حيث اشتعل مصنع "للأسيتون". كما اندلع حريق كبير في منطقة روستوف بمصنع "بلاست فاكتور".







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