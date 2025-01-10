أمطار غزيرة على مدينة طور سيناء بجنوب سيناء.. فيديو وصور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت أمطار مدينة طور سيناء صباح اليوم الجمعة سقوط أمطار غزيرة وسحب وغيوم غطت سماء المدينة ورياح خفيفة.

وأعلن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء حالة الطوارئ والاستعداد القصوي بكل القطاعات بالمحافظة تحسبا لسقوط أمطار غزيرة وسيول بمدن المحافظة

وقال المحافظ في تصريحات له اليوم إن مركز عمليات جنوب سيناء على اتصال دائم بالمدن لمتابعة التقلبات الجوية، خاصة أن عددا من محافظات الجمهورية تعرضت أمس لسقوط أمطار غزيرة، وفقا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من سقوط أمطار على جنوب سيناء

قال محافظ جنوب سيناء ان هيئة الأرصاد الجوية حذرت من هبوب عاصفة رعدية ممطرة على جنوب سيناء تأثرا بالمنخفض الجوي الذي تتعرض لها مصر، مشيراً إلى أن درجات الحرارة صباح الجمعة في مدن المحافظة لم تسجل أي انخفاض ملحوظ

وأشار إلى أن مدينة طور سيناء سجلت درجات حرارة صباح اليوم بمدينة طور سيناء 21 العظمي والصغرى 10وتصل في النهار إلى 22 درجة وسرعة الرياح بلغت 30 كيلو مترا في الساعة واتجاهها غربية وقال إنه جرى إخطار كل مجالس المدن للتدخل السريع حال سقوط أمطار رعدية غزيرة

قال على حمادة رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إعلان الطوارئ بقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي تحسبا لسقوط مشيراً إلى أن الصفحة الرسمية لمجلس مدينة طور سيناء نشرت تعليمات تناشد فيها المواطنين بالآتي القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة.

تجنب السرعات الزائدة لتجنب الانزلاق علي الطرق الرئيسية وتحذيرات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.



سقوط أمطار