أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 10\1\2025 فى أسواق الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تشهد أسعار اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والطيور الحية والمجمدة فى أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة 10\1\2025، استقرارا بسيطا، حيث حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 110 جنيهات، وكيلو الرومى البلدى 122 جنيها، وكيلو الأرانب 125 جنيها، وكيلو البط البلدى 125 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 90 إلى 95 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى 130 جنيها، وجوز السمان 120 جنيها، وكيلو الأوز 125 جنيها، والبانيه 190 جنيها.

وواصلت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة توفير اللحوم البلدية المخفضة واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة بأسعار مخفضة فى الإسماعيلية، حيث شهد أحد منافذ مبادرة حياة كريمة ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية للمواطنين فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظة الإسماعيلية لتوفير اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات.

كما شهد منفذ بيع اللحوم البلدية التابع لمبادرة حياة كريمة فى الشارع التجارى بالشيخ زايد بجوار مسجد بدر بمحافظة الإسماعيلية، زحاما على شراء اللحوم بأسعار مخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يباع كيلو اللحوم البلدية بـ310 أو اللحوم المجمدة بـ210 جنيهات.

وانطلقت المبادرة ومستمرة لعدة أيام قادمة، لتغطى المبادرة جميع قرى وعزب ومراكز ومدن المحافظة وقامت مؤسسة حياة كريمة فى وقت سابق بتجهيز كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى عبوات كيلو جرام بسعر 310 جنيهات تم توزيعها على جميع قرى ومراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ووفرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لحوما بلدية بأسعار مخفضة فى محافظة الإسماعيلية، وطرحت الكيلو 310 للبلدى و210 للمستورد.

وكانت افتتحت مؤسسة "حياة كريمة" عددا من المنافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحوم المجمد، لضمان أعلى جودة للمواطنين، إذ تطرح اللحم البلدي بـ310 جنيهات للكيلو، واللحم المجمد بـ210 جنيهات للكيلو الواحد.