أسعار الفاكهة ليوم الجمعة 10-1-2025 بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالفواكه المختلفة بأسواق محافظة البحيرة ، ليوم الجمعة 10يناير 2025

يوسفي 20 جنيها للكيلو

الموز 25 جنيها

البرتقال 15 جنيها.

التفاح البلدى 40 جنيها.

التفاح الأخضر المستورد 75جنيها .

التفاح الأحمر 50 جنيها للكيلو

كيلو الرمان 20 جنيها

الجوافة 20 جنيها للكيلو

يذكر أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس و الخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة إلى الأسواق العالمية وأهمها البطاطس و الفاصوليا و الخرشوف و الفراولة و البرتقال و البصل .

البصل الأحمر 15-20 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 40-50 جنيهات

الليمون 40 جنيها

الطماطم 10 جنيهات للكيلو