« جمبري وكابوريا ودنيس ».. أجمل أكلات الشتاء في بالإسكندرية.. مباشر

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

قدم اليوم السابع بث مباشر من سوق الميدان بمنطقة بحري بالإسكندرية ،حيث يشهد سوق الميدان، إقبالا على شراء الأسماك الطازجة القادمة من البحر المتوسط ،بجميع انواعها، والتي يقبل عليه الإسكندرانية والزائرين والسائحين لشراء الأسماك وطهيها داخل السوق الذي يعود تاريخه إلى أكثر من مائة عاما.



ورصد "اليوم السابع"، خلال جولتها بسوق الميدان أهم أنواع الأسماك الموجودة والتي يقبل على المواطنين خاصة في فصل الشتاء وطرق طهية.



قال عبد الرازق الجوهري، بائع أسماك في سوق الميدان، إنه فى فصل الشتاء تكثر أنواع الأسماك بشكل كبير، ومنها الجمبري البلدي بجميع أحجامه منه الاحمر من شاطئ أبو قير والاحمر الخشابي والجامبو، وسمك موسي الذي ينتشر في فصل الشتاء لانه الموسم الخاص به، وايضا هناك انواع اخرى منها المرجان البلدي والبوري بأحجام مختلفة، وكذلك سمك الدنيس واللواط سمك المحرات الذي يتميز بعدم وجود شوك وهي سمكة تكون فيليه .



وأضاف عبد الرازق الجوهري، لـ "اليوم السابع"، أن في فصل الشتاء طرق الطهي تختلف في بعض أنواع الأسماك ، مثل البوري الكبير يكون سنجاري صينية بالبطاطس والطماطم ، والأحجام الأخرى تكون مشوي بالردة ، وسمك اللواط يتم تقطيعه ترانشات للقلي، او مشوي ، أما سمك الدنيس يكون طهية بالزيت والليمون أو شوي بالردة، أما سمك البربون والمرجان والسبيط يكون بطريقة القلي .

ووأضح، أن سمك الجمبري له العديد من طرق الطهي، يكون مشوي ومقلي، و طاجن، ويكون الإقبال عليه بشكل كبير في فصل الشتاء بسبب تناول شوربة الجمبري، التي يقبل عليها المواطنين بشكل كبير، وأيضا هناك القندوفلي الذي يتم طهيه بالخلطه المكونة من الثوم وبصل بدون ماء.



انواع الاسماك في الإسكندرية