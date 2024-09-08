معرض العودة للمدارس بالعريش يواصل استقبال الأهالى

العريش - محمد حسين

شهد معرض العودة للمدارس في مدينة العريش إقبالًا واسعًا من الأهالي، حيث حرصوا على شراء مستلزمات أبنائهم من الأدوات المدرسية والملابس مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن المعرض الذي تنظمه الغرفة يأتي استجابة لتوجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض سيستمر حتى بداية الدراسة لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر.

يقام المعرض في وسط مدينة العريش ويضم أكثر من 60 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها الطلاب، مثل الأدوات المكتبية، الدفاتر، الحقائب المدرسية، الأحذية، والملابس. وأضاف مطر أن الهدف الرئيسي من المعرض هو توفير هذه المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث تتراوح الخصومات ما بين 10% و20%مقارنة بالأسواق الخارجية، مما جعل المعرض فرصة مهمة للعائلات لاقتناء احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة.

من جهة أخرى، عبّر عدد من المواطنين عن رضاهم تجاه المعرض. قالت علياء احمد إحدى الزائرات، إنها تمكنت من شراء جميع احتياجات أبنائها من حقائب وملابس بأسعار معقولة، مضيفة أن المعرض ساعدها في التخفيف من عبء المصاريف الدراسية. بينما أشار محمد علي، وهو أب لثلاثة أطفال، إلى أن الخصومات المقدمة جعلت الأسعار في متناول الجميع، وأعرب عن شكره على تنظيم هذا الحدث الذي يدعم الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد منظمو المعرض أن ذلك يسهم في تسهيل عملية التسوق للأهالي وتوفير متطلبات المدارس بأسعار تنافسية، و استمرار الجهود لتحقيق مزيد من الدعم للأسر السيناوية مع اقتراب العام الدراسي.







