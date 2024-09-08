اليوم السابع
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مدرسة النيل بالمنوفية تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسى بالعام الجديد..فيديو

الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:06 ص
مدرسة النيل بالمنوفية تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسى بالعام الجديد..فيديو مدرسة النيل فرع مدينة السادات بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدرسة النيل فرع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، فى أول يوم دراسى بالمدرسة للعام الدراسى الجديد .

وقال الدكتور محمود حلمى مدير مدرسة النيل فرع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، إننا إنتهيا من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تعد مدرسة النيل من أهم المدارس الموجوده فى مدينة السادات وعليها إقبال كبير من الطلاب .

وأضاف مدير مدرسة النيل فرع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أننا لدينا 750 طالبا وطالبة فى كافة المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الأول الثانوي، وتم تجهيز الفصول بشاشات جديدة وكافة احتياجات الطلاب لتوفير جو ملائم لهم من الناحية العلمية .

 


 

 







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