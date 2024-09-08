محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين أوضاع بمدن شرم الشيخ ودهب ونويبع

جنوب سيناء - فايزة مرسال

صدق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، على عدد من عقود تقنين الأوضاع بالنموذج الموحد المؤمن للمواطنين بمدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، وذلك بعد استيفاء الضوابط والشروط القانونية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تقوم بإجراءات جادة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجرى إصدار العقود للمواطنين بعد استيفاء الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بالمحافظة تتعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى أنه وجه رؤساء المدن ولجنة البت في طلبات تقنين الأوضاع بتطبيق القانون على الجميع و تحمل كافة المسؤولية القانونية كاملة لتحقيق الصالح العام، مع ومراعاة ظروف المواطنين وعدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل

ولفت إلى أن نموذج العقد الموحد الجديد الذى أصدرته المحافظ آمن تمامًا كونه يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد إضافة إلى علامات سرية يجري الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.