محافظ جنوب سيناء: اجتماع دورى نصف شهرى لمتابعة حل شكاوى المواطنين

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع مدير المركز الإلكترونى لخدمة المواطنين بالديوان العام لمتابعة شكاوى المواطنين ومدى الاستجابة لها، حيث تم عرض نسبة حسم وإنجاز الشكاوى التى بلغت 97.91 %.

وأكد محافظ جنوب سيناء خلال متابعته مؤشرات الأداء، أن معدل إنجاز شكاوى المواطنين قاربت على نسبة 98 %.

وخلال الاجتماع وجه محافظ جنوب سيناء بالعمل دوما على حل ومتابعة الشكاوى مطالبا بضرورة التواصل مع المواطنين على صفحته الرسمية عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية وتسجيل الشكاوى الخاصة بهم على الخط الساخن ( 16528) التابع لمجلس الوزراء وسيتم متابعة الشكاوى الخاصة بهم على الفور.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع عقد اجتماع دورى نصف شهرى لمتابعة مدى إنجاز شكاوى المواطنين بالمنظومة الحكومية .

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحمله أعباء السفر بين مدن المحافظة لعرض شكواه وطلباته مما ينعكس على الإيجابية فى منظومة التحول الرقمى وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.