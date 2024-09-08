محافظ الإسكندرية يستقبل ممثلى المجلس القومى للمرأة لبحث التعاون المشترك

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمكتبه وفد ممثل للمجلس القومي للمرأة برئاسة إيمان خليفة ،الأمين العام للمجلس القومي للمرأة ، لمناقشة سبل زيادة التعاون المشترك بين الجانبين.

‏‎وخلال اللقاء، أشاد محافظ الإسكندرية بالدور الرائد الذي يقوم به أعضاء المجلس القومي للمرأة في جميع المحافظات ومشاركتهم المجتمعية الجادة والفعالة، ومساندتهم لكافة المبادرات التي تنفذها الدولة مثل :دعم للمرأة المعيلة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك في بشاير الخير، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومى للمرأة وخاصة فى تنفيذ مبادرة "بداية" التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف بناء الإنسان المصري .

‏‎ومن جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة على ‎الدعم والتواصل المستمر مع المحافظة لتقديم كل ما يلزم لدعم الفئات الأولى بالرعاية ، كما تطرقت للحديث عن دور المجلس القومي للمرأة في خدمة المرأة المعيلة والمعنفة، ودعم المجلس للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مبادرة "تحويشة" .

جاء اللقاء بحضور، داليا حمدي مدير الإدارة العامة لشئون الفروع ، ومحمود بدوي ممثل الإدارة العامة لشئون الفروع، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية.