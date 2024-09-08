لو هتضيف شركاء.. إجراءات تعديل رخصة محل تجارى من المركز التكنولوجى

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتعديل رخصة محل تجاري أو صناعي بإضافة شريك أو شركاء، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

3- صورة المستند الذي يفيد باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات.

4- أصل رخصة المحل.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد.

6- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

وتتيح المراكز التكنولوجية للمواطنين العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).