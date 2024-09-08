قيادى فلسطينى: إسرائيل تريد جعل أراضى فلسطين غير قابلة للحياة حتى يهجرها سكانها

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قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله، إن هناك ألاف الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن إسرائيل تريد جعل الأراضي الفلسطينية غير قابلة للحياة حتى يهجرها السكان.

وأضاف نصر الله في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأحد، "أننا منخرطون مع نضال شعبنا في غزة والضفة وكل مكان"، مؤكدا أن المقاومة والمواجهة والصمود والبقاء هو هدف الفلسطينيين وهدف لحركة فتح تعمل من أجل إنجازه، بالإضافة إلى أنها تعمل لترميم وإعادة بناء ما يقوم به الاحتلال من تدمير في جنين وطولكرم وطوباس".

وأشار إلى أن كل الشعوب التي خضعت للاحتلال على مر التاريخ لم تخضع لمثل هذا الاحتلال الغاشم، حيث إن إسرائيل ترتكب في كل لحظة جريمة ضد الشعب الفلسطيني وتقتحم المدن وتدمر الشوارع والمدارس والمساجد والجامعات.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي أعطت رئيس الوزراء الإيرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أكتوبر الماضي كل الدعم لكي يستمر في إبادة الشعب الفلسطيني وتدميره، وهي القادرة على فرض إرادتها على نتنياهو لوقف الحرب.