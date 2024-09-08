الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة باسم "المجد" فى المنصورة الجديدة الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:02 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، ويكون مقرها بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية. نشر القرار في الجريدة الرسمية. السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية الجامعات الخاصة جامعة المجد عاجل مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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