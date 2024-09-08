اليوم السابع
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قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة باسم "المجد" فى المنصورة الجديدة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:02 ص
قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة باسم "المجد" فى المنصورة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، ويكون مقرها بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.
 
نشر القرار في الجريدة الرسمية.






السيسي

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية الجامعات الخاصة

جامعة المجد

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