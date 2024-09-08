فرحة طلاب مدرسة النيل الدولية بالمنيا ببدء العام الدراسى.. فيديو وصور

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مدارس النيل الدولية بمحافظة المنيا، فى أول أيام الدراسة، حيث تم رصد فرحة الطلاب مع بداية الدراسة وتنظيم الدراسة.

وقال عماد غالى مدير مدرسة النيل الدولية في المنيا، إن المدرسة استعدت للعام الدراسى الجديد لاستقبال حوالى 1000 طالب وطالبة، مع أول أيام الدراسة للعام الجديد. حيث تم تجهيز المدرسة للعام للجديد من خلال دهان المدرسة أجزاء كبيرة منها وعمل صيانه للأجهزة والشاشات التفاعلية.

وأضاف أنه تم عمل الصيانة اللازمة للتكييفات والاطمئنان على مصادر التعلم وجاهزيتها للعمل مع الطلاب، كما تم الانتهاء من اعداد الجداول المدرسية وجداول الإشراف وترتيب الباصات التى تنقل الطلاب من وإلى المدرسة، مع تجهيز الاشراف الخاص بهم، ويصل عدد الطلاب إلى أكثر من 1000 طالب وطالبة.



طلاب مدرسة النيل الدولية بالمنيا



فرحة طلاب مدرسة النيل الدولية بالمنيا بانطلاق العام الدراسى الجديد



فرحة طلاب مدرسة النيل الدولية بالمنيا بانطلاق العام الدراسي



مدرسة النيل الدولية بالمنيا أول أيام العام الدراسى الجديد