تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد إتاحة تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

محمد صبحى

تنسيق المرحلة الثالثة ، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد إعلان مكتب التنسيق تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك تزامنا مع قرب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

وكشف مصدر من مكتب التنسيق عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، موضحا أنه من المقرر إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا الرغبات ضمن أعمال المرحلة، بالإضافة إلى انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان حتى يتمكن طلاب الدور الثان من تسجيل الرغبات.

وكان مكتب التنسيق، قد أكد استمرار أعمال فرز رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية المتقدمين بـ مرحلة تقليل الاغتراب، حيث يتم العمل على مراجعة نتيجة تقليل الاغتراب وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة على الموقع الإلكترونى فور اعتمادها.