تعرف على مصروفات البرامج النوعية بزراعة المنصورة

الدقهلية ـ سارة الباز

صرح الدكتور متولي أبو سريع، وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة المنصورة في تصريحات خاصة لليوم السابع بتكلفة البرامج النوعية الخاصة بكلية الزراعة، موضحا أن هناك برنامجين نوعيين بالكلية، البرنامج الأول هو نظم التغذية، والذي يتم تقسيم مصروفاته على ترمين، بنظام الساعات المعتمدة، حوالي 16 ساعة في الترم الواحد، وتحدد قيمة الساعة ب 420 جنيها، وبضرب عدد الساعات في القيمة نجد أن مصروفات الترم الأول 6720 جنيها، بينما يصل عدد الساعات ل 17 ساعة في الترم الثاني بمصروفات 7140 جنيها، فيكون إجمالي الترمين 13860 جنيها، يضاف لهم مصروفات سحب ملف لمرة واحدة فقط خلال الأربع سنوات في السنة الأولى بقيمة ب 520 جنيها، ومصروفات إدارية 500 جنيها، فيكون الإجمالي 14880 جنيها في السنة، بالإضافة إلى مصروفات الكلية والتي كانت تصل إلى 1950 جنيها في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار بأن لها زيادة كل عام بناء على منشور رسمي من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح "أبو سريع" أن مصروفات البرنامج النوعي الثاني "تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء" ثابتة منذ بدء إنشاء البرنامج، والتي تصل إلى 200 جنيها للساعة المعتمدة بمعدل 17 ساعة في الترم الأول، ومثلها في الترم الثاني، وبضرب عدد الساعات في القيمة نجد أن مصروفات الترم الواحد تصل إلى 3400 جنيها، بإجمالي 6800 جنيها للعام الدراسي، يضاف لها رسوم إدارية 500 جنيها، وثمن المظروف 520 جنيها، فنجد أن مصروفات الترم الأول تزيد 1020 جنيها، فتصبح القيمة 7820 جنيها، يضاف لها مصروفات الكلية السنوية، والتي يتم تحديدها عام بعام بمنشور رسمي من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وما زالت الكلية تنتظر المنشور.