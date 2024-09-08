تعرف على برنامج دبلوم علم البيانات بكلية حاسبات حلوان

كتبت ـ بتول عصام

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل برنامج دبلوم علم البيانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهو دبلوم أكاديمي في مجال هندسة البرمجيات، ويمنح درجة الدبلوم في هندسة البرمجيات، ويتبع علميا قسم نظم المعلومات بالكلية، وقد أنشئ البرنامج عام 2021.

وتتمثل أهمية البرنامج فى أن مجال علم البيانات مطلوب بشدة بسبب أهميته وتأثيره الكبير على مجالات أخرى، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما أن مجال علم البيانات يساعد في عمل تحليل للبيانات وتطبيق أبحاث مهنية مبنية على أسس علمية بإمكانها تطوير حياة الناس بشكل فعال.

ويشترط للقبول أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة أو نظم المعلومات الإدارية أو نظم معلومات الأعمال من جامعة أو كلية أو معهد معتمد من المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة التعليم العالي، أو يكون حاصلا على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بتقدير مقبول.

وتكون مدة الدراسة من سنة إلى سنتين بحد أقصى، وتكون متطلبات الدراسة، 12 ساعة معتمدة مقررات إجبارية (4 مقرر)، 15 ساعة معتمدة مقررات اختيارية (5 مقرر)، 6 ساعات معتمدة إجباري (مشروع تطبيقي)، ويكون إجمالي 33 ساعة معتمدة بحد أدنى معدل تراكمي 2 (أي من 65% الى اقل من 70%).



ويكون التقدم للبرنامج إلكترونيا عبر هذا الرابط:

https://pgs.helwan.edu.eg



ومرفق فيديو لشرح كيفية التقديم على نظام ابن الهيثم:

https://youtu.be/iDnZw8Ytijw



ثم التوجه إلى الكليه لتسليم أصول الشهادات والأوراق المطلوبة لإجراء المقابلة الشخصية ودفع المصروفات.