اليوم السابع
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تداول 9 آلاف طن و481 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:25 ص
تداول 9 آلاف طن و481 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 481 شاحنة و 147 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 231 شاحنة و 113 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 250 شاحنة و 34 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة يوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4100 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج ، آور وآيلة.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEA WAVE1 متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1065 راكب بموانيها.

 







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