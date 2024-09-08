اليوم السابع
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المدينة الجامعية بالإسكندرية تُعلن مد فترة التقديم الورقى للطلاب القدامى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 08 سبتمبر 2024 02:00 ص
المدينة الجامعية بالإسكندرية تُعلن مد فترة التقديم الورقى للطلاب القدامى.. اعرف التفاصيل جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية أنه نظرا لتأخر بعض الكليات في اعتماد طلب التحاق المدن الجامعية للطلبة القدامى . و لتأخر ظهور نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الطب فقد تقرر  مد فترة التقديم الورقي للطلبة القدامى من كل الكليات حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024/9/10 .

كما اعلنت عن مد فترة التقديم الورقي للطلبة المنقولين للفرقة الخامسة بكلية الطب حتى نهاية عمل يوم الإثنين 2024/9/30 .

يذكر ان شروط التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية هى للطلاب الحاصلين على تقدير ( امتياز – جيد جدا – جيد )  
3- يتم قبول طلبات الإلتحاق بالمدن الجامعية إعتباراً من 20 / 08 / 2024 وحتى 05 / 09 / 2024 -  يقوم الطالب باستيفاء كافه البيانات والاختام الوارده بطلب الالتحاق , دون كشط أو تعديل . علما بأنه في حاله ثبوت أي بيانات غير صحيحه بطلب الالتحاق أو علي الموقع يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعيه .

كما يقوم الطالب بطباعة الإستعلام عن القبول بالمدن الجامعية ( الإشعار الإلكتروني ) ،يتوجه الطالب الى المبنى الذي اقام به العام الماضي لمراجعه طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمبنى واستلام نموذج الكشف الطبي ، يتوجه الطالب الى مكتب شئون الطلاب لمراجعة طلب الإلتحاق وإستيفاء الجزء الخاص بمكتب شئون الطلاب ، يتوجه الطالب الى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الإلتحاق وإستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية ، يتوجه الطالب الى الوحدة العلاجية لإجراء الكشف الطبي . يتوجه الطالب الى لجان الإستلام لتسليم طلب الإلتحاق والمرفقات ،  للقبول لابد من استيفاء كل الشروط المطلوبة

 







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