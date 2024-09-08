المدينة الجامعية بالإسكندرية تُعلن مد فترة التقديم الورقى للطلاب القدامى.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية أنه نظرا لتأخر بعض الكليات في اعتماد طلب التحاق المدن الجامعية للطلبة القدامى . و لتأخر ظهور نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الطب فقد تقرر مد فترة التقديم الورقي للطلبة القدامى من كل الكليات حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024/9/10 .

كما اعلنت عن مد فترة التقديم الورقي للطلبة المنقولين للفرقة الخامسة بكلية الطب حتى نهاية عمل يوم الإثنين 2024/9/30 .

يذكر ان شروط التقديم للمدينة الجامعية بالإسكندرية هى للطلاب الحاصلين على تقدير ( امتياز – جيد جدا – جيد )

3- يتم قبول طلبات الإلتحاق بالمدن الجامعية إعتباراً من 20 / 08 / 2024 وحتى 05 / 09 / 2024 - يقوم الطالب باستيفاء كافه البيانات والاختام الوارده بطلب الالتحاق , دون كشط أو تعديل . علما بأنه في حاله ثبوت أي بيانات غير صحيحه بطلب الالتحاق أو علي الموقع يتم استبعاد الطالب من تنسيق القبول للمدن الجامعيه .

كما يقوم الطالب بطباعة الإستعلام عن القبول بالمدن الجامعية ( الإشعار الإلكتروني ) ،يتوجه الطالب الى المبنى الذي اقام به العام الماضي لمراجعه طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمبنى واستلام نموذج الكشف الطبي ، يتوجه الطالب الى مكتب شئون الطلاب لمراجعة طلب الإلتحاق وإستيفاء الجزء الخاص بمكتب شئون الطلاب ، يتوجه الطالب الى مكتب المراجعة الإلكترونية لمراجعة طلب الإلتحاق وإستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الإلكترونية ، يتوجه الطالب الى الوحدة العلاجية لإجراء الكشف الطبي . يتوجه الطالب الى لجان الإستلام لتسليم طلب الإلتحاق والمرفقات ، للقبول لابد من استيفاء كل الشروط المطلوبة