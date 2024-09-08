اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 سبتمبر 2024 12:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 في أجواء محافظة مأرب

الأحد، 08 سبتمبر 2024 12:32 ص
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 في أجواء محافظة مأرب الحوثيون - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الحوثيون عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بأعمال عدائية فى أجواء محافظة مأرب.

وأوضحت الحركة  في بيان صادر عنها السبت، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط الطائرة الأمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأشارت إلى أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي يتم إسقاطها منذ تفجر التوتر فى منطقة البحر الأحمر جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأكد بيان الحوثى عن استمراره في تأدية واجباتِه الجهادية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن، وأن الحركة بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية في منطقة العمليات البحرية.







الحوثيون

الحوثى

اليمن

اخبار اليمن

MQ 9

حرب غزه

البحر الأحمر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة