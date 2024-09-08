الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ9 في أجواء محافظة مأرب

وكالات

أعلن الحوثيون عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامها بأعمال عدائية فى أجواء محافظة مأرب.

وأوضحت الحركة في بيان صادر عنها السبت، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط الطائرة الأمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأشارت إلى أن هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع التي يتم إسقاطها منذ تفجر التوتر فى منطقة البحر الأحمر جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأكد بيان الحوثى عن استمراره في تأدية واجباتِه الجهادية انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن، وأن الحركة بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية في منطقة العمليات البحرية.