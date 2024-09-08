اليوم السابع
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الاحتلال يطلق النار والقذائف بشكل مكثف تجاه المنازل بحى الزيتون فى غزة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 10:26 ص
الاحتلال يطلق النار والقذائف بشكل مكثف تجاه المنازل بحى الزيتون فى غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن آليات الاحتلال تطلق النار والقذائف بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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