اليوم السابع
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إحالة المتهمين بإشعال النيران فى جسد زوج شقيقتهما للمحاكمة الجنائية بالغربية

الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:21 ص
إحالة المتهمين بإشعال النيران فى جسد زوج شقيقتهما للمحاكمة الجنائية بالغربية حبس
الغربية ـ مصطفى عادل

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أحال المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المتهمين بإشعال النيران في جسد زوج شقيقتهم للمحاكمة الجنائية، بعد أن قاما بإشعال النيران فيه بسبب خلافات أسرية بمركز قطور في القضية رقم 6208 لسنة 2024 جنايات مركز قطور.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعد إشعالهما النيران في جسد زوج شقيقتهما إثر خلافات أسرية بينهم، حيث تربصا بالمجني عليه، وسكبا عليه مادة سريعة الاشتعال وأشعلا النيران فيه.


وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، واحالتهما محبوسين للمحاكمة الجنائية.


 







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