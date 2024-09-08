أول يوم دراسى بالعام الجديد.. ممر شرفى لطلاب النيل الدولية فى أسيوط.. فيديو

أسيوط-هيثم البدرى

نظم أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمدرسة النيل المصرية الدولية بمحافظة أسيوط ممر شرفي لاستقبال الطلاب بالمراحل المختلفة في أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط تفاعل وفرحة كبيرة من التلاميذ وتفاعلهم مع معلميهم بالمدرسة.

وكانت إدارة المدرسة بمحافظة أسيوط تحت قيادة الدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل، ومدير فرع أسيوط قد استعدت للعام الدراسي الجديد من خلال عمل تدريبات لكل مدرسي المدرسة والقدامي ، والجدد علي مناهج مدارس النيل واستراتيجيات التعليم الحديثة كما تم التأكد من جاهزية الحجرات الدراسية والفصول لإستقبال الطلاب من خلال الأجهزة الحديثة ومعامل الحاسب الآلي والعلوم، وغيرها من التقنيات الحديثة.



يذكر أن عدد طلاب مدارس النيل المصرية الدولية هذا العام علي مستوي الأفراد 10698 طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث قامت إدارة المدارس بتدريب 1286معلم ومعلمة، بما فيهم المتعاقدون الجدد البالغ عددهم 270 معلمًا ومعلمة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في جميع المراحل والتخصصات التعليمية، وتمحورت تدريبات المعلمين حول أساليب التدريس الحديثة وآليات التقييم المتقدمة.تساعد الدورات التدريبية المعلمين على تطوير مهاراتهم في الشرح والتدريس، وتحسن من أساليب إيصال المعلومات للطلاب بأكثر من طريقة، مما يزيد من جودة التعليم المقدم وتحسينه بشكل ملحوظ، إلى جانب التدريبات، تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب على كافة الأصعدة، سواء كانت تعليمية أو بيئية. تهدف هذه التحسينات إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.