7 ورش فنية بمهرجان الإسكندرية المسرحى وورشة "تدوير البلاستيك" للأطفال بالمتحف الرومانى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، عن تقديم 7 ورش فنية متنوعة علي هامش فعليات الدورة الرابعة عشرة ( دورة النجم أحمدالسقا )، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلي 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 علي يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

وتتضمن الورش مجموعة هامة من التقنيات المسرحية ويقدم الورش عدد كبير من الخبراء من عدد من دول العالم وضمت الورش ورشة تقنية مسرح الشارع وتقدمها المدربة Monica Hunken من الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة تقنيات تمثيل "سر - إشاعة - حقيقة" ويقدمها المدرب Philip Mackenz من أستراليا، ورشة النص الدرامي بين السينما والمسرح ويقدمها المدرب تامر حبيب من مصر، ورشة فن الإلقاء والتعبير الصوتي وتقدمها المدربة نجوى صابر من مصر، ورشة الصوت والممثل "مفاتيح أولى لتهجي أسرار التجربة" ويقدمها المدرب عزيز خيون من العراق، ورشة مدرسة السينوغرافيا "المدخل الأول لاكتشاف أسرار فضاء العرض ويقدمها المدرب علي السوداني من العراق، ورشة مسرح الدمي "تطبيقاً على عرض ERROR 404" ويقدمها المدرب Wagner Gallo من إسبانيا.

وقال الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان: يهدف المهرجان من هذه الورش إلى توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الإسكندرية ومصر بشكل عام، من خلال دعوة خبراء عالميين في مجالات المسرح لتقديم ورش متخصصة تغطي جوانب متعددة من الفنون الدرامية، وذلك تماشيا مع هدف المهرجان برفع مستوى الوعي الفني لدى الجمهور المحلي، وتقديم تجارب فنية تعليمية تساهم في تطوير المواهب الشابة، ونرحب بجميع المهتمين بفنون المسرح من مختلف المستويات للانضمام إلى هذه التجربة التعليمية الغنية، والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي العربي.

وأكد أحمد سمير مدير المهرجان: نقدم هذا العام مجموعة مميزة من الورش يقدمها نخبة من الفنانين والخبراء الدوليين، وتأتي كجزء من رؤية المهرجان لتعزيز الإبداع ودعم تطوير المهارات الفنية في مصر، خصوصاً في مدينة الإسكندرية وستقام الورش في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية، قصر ثقافة الأنفوشي، متحف الإسكندرية القومي، ونقدم خالص الشكر لشركاء النجاح من الجهات الداعمة للمهرجان وهم وزارة الثقافة المصرية، مكتبة الإسكندرية، الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مركز الجزويت الثقافي.



وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 19 عرض، بواقع أربعة عروض مصرية، و 15 عرض من 13 دولة خارج مصر وهم ( الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الكويت، الإمارات، البرازيل، بولندا، السودان، لبنان، سوريا، فرنسا)، وتقام العروض علي عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عدد من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن، وسيتم الإعلان عن تفاصيل لجان التحكيم والمكرمين في وقت لاحق.

في سياق متصل، نظم القسم التعليمي بالمتحف اليوناني الرومانى بالإسكندرية ، ورشة اعاده تدوير البلاستيك (غطيان الزجاج البلاستيك ) للاطفال، وقد تم تنفيذ الورشة بقاعة التعليم المتحفي.

وبعد الورشه تم عمل جولة للأطفال داخل المتحف وقد ابدى المشاركين سعادتهم وإعجابهم بالورشة ومقتنيات المتحف .

و يعد المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية من أكبر متاحف الإسكندرية ، ويضم المتحف نحو 10 ألاف قطعة أثرية تعود الى العصر اليونانى الرومانى ، ليصبح أكبر متحف متخصص فى تلك الحقبة الزمنية .