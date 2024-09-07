30 سفينة إجمالى سفن البضائع في ميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم 3 سفن متنوعة، بينما غادره 6 سفن أخرى، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36629 طن تشمل : 7274 طن يوريا و 2934 طن اسمنت و 4721 طن جبس و 8760 طن رمل و 3907 طن كلينكر و 9033 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47796 طن تشمل : 7578 طن قمح و 2025 طن خردة و 8670 طن سكر و 3320 طن فول و 1580 طن عدس و 6045 طن فول صويا و 12120 طن ذرة و 1885 طن ابلاكاش و 2720 طن حديد و 1853 طن خشب زان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 100521 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 174148 طنا.

وغادر قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2463 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، كما غادر قطار آخر بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3099 حركة.