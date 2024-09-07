اليوم السابع
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24 مليون جزائرى مدعوون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

السبت، 07 سبتمبر 2024 06:00 ص
24 مليون جزائرى مدعوون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الجزائر - أرشيفية
وكالات

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سيتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وحسب الارقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة أحصت 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل البلاد موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.







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