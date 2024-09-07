11 توصية بالمؤتمر الأول للغدد والسكر بطب عين شمس

محمود راغب - بتول عصام

افتتح الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فعاليات المؤتمر الأول للغدد الصماء والسكر "Endocrinology & Diabetes Annual Congress (ENDO SHAMS)" الذي نظمه قسم الغدد الصماء والسكر بمستشفى الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وذلك بحضور نخبة من الخبراء والأطباء البارزين، من بينهم الدكتور شريف وديع، أستاذ الرعاية المركزة بجامعة عين شمس ومستشار وزير الصحة للطوارئ، والدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة والسكان، والدكتور حاتم الجمل، رئيس وحدة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب بجامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الباطنة الجامعي.



جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر

وأشرف على المؤتمر الدكتور طارق ماجد رئيس الأقسام، بينما تولت الدكتورة سلوى صديق، رئيس وحدة الغدد الصماء بجامعة عين شمس، منصب رئيس المؤتمر.

وشارك في الفعاليات عدد من أساتذة الغدد الصماء والسكر، وأمراض النساء والولادة، والتغذية العلاجية، والطب النفسي، الآشعة التداخلية وقسم الحساسية والمناعة وقسم الرمد، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات لمواجهة التحديات الصحية التي تتعلق بأمراض الغدد الصماء والسكر.





واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها ضرورة الكشف المبكر لمرض سكر الدم وتشخيصه مع الاستمرار فى دعم مبادرة 100 مليون صحة هام لتفادي حدوث المضاعفات، كما أنه لابد من الغذاء الصحي وممارسة الرياضة الخفيفة لإنقاص الوزن إلى جانب العلاج الطبي.