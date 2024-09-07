وفد من اليونيسيف يزور مستشفى الشيخ زويد المركزى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

زار اليوم وفد من اليونيسيف، مستشفى الشيخ زويد المركزى بشمال سيناء، بمرافقة الدكتور أحمد سمير، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، ان وفد من اليونيسيف قام بجولة تفقدية بمستشفى الشيخ زويد المركزي، تفقد خلالها الدكتور أحمد و الوفد المرافق له ، أعمال الصيانه بالمستشفى و كذلك رفع كفاءة مرافق وخدمات المياه والإصحاح.

وثمن مدير الصحة، الدور الكبير الذي يقوم به فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في دعم القطاع الصحي، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء.

واستكمل الوفد جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية بكميات كافية وتواجد الفريق الطبي.

وخلال الجولة اطلع مدير الصحة بشمال سيناء، على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد وقام بمراجعة كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض.

