وزير التموين ومحافظ الفيوم يفتتحان مركز الخدمة المطور لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة - رباب الجالى

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ وأحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، وسامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

عقب الافتتاح، تفقد وزير التموين، ومحافظ الفيوم، أقسام مركز الخدمة المطور، واستمعا لشرح وافٍ حول الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، من خلال عدد 3 شباك أداء خدمة، مثل خدمات الفصل الاجتماعي، وإضافة وحذف الأفراد، واستخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقات التموينية، وخدمة نقل بطاقة من محافظة لأخرى، وخدمة تغيير الرقم السري للبطاقة، وتعديل بيانات الأفراد والبطاقات، إضافة لخدمة تعديل وتسجيل رقم الهاتف المحمول.