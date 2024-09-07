هيئة الدواء تعلن توفير 500 صنف بإجمالى 200 مليون عبوة تم ضخها بالسوق

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه تم توفير عدد كبير من أصناف الأدوية فى الصيدليات، تجاوزت 500 صنف بإجمالى 200 مليون عبوة تم توزيعها على المخازن والصيدليات.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك تعاونا مع جميع الشركات لتوفير كل الأدوية وتسهيل جميع الإجراءات لتوفير المستحضرات بالسوق المحلى بأعلى جودة ومأمونية للمريض المصرى .

وقال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية فى تصريحات لليوم السابع إنه منذ بداية العام الحالي 2024؛ أسفرت جهود هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار عن توطين 24 مثيل محلي لمستحضرات دوائية.

وأضاف الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه تم إصدار الترخيص الفني للتشغيل لإجمالي 14 مصنع وتابع : قامت الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية بمنح 19 مستحضر حيوي إخطار تسجيل جديد، وتم تحليل 1671 تشغيلة لأمصال ومستحضرات حيوية للإفراج عنها لفئات علاجية مختلفة من أمراض الدم والسرطان والتهاب المفاصل.