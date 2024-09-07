نقاشات ثقافية حول التغيرات المناخية ضمن فعاليات قصور الثقافة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر وذلك فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن "التغيرات المناخية" أوضحت ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر نبذة عن التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية الدفيئة وأثره في التغيرات، بجانب ذلك أعدت ورشة يوسي ماث نفذتها زينب أحمد، وقدمت هناء يونس ورشة حكى بعنوان "حكاية نبيل ونهر النيل" تأليف خالد أحمد خالد، ونفذت ورشة كروشية"عمل سلسلة نظارة بغرزة السلسلة بإستخدام خيوط الكروشيه"نفذتها أسماء أحمد.

وأعد المركز الحضري دورى ثقافى لأطفال القرية أداره ياسر حسن، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة"سلام لن يدوم" للمؤلف شوقي على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس "الأرنب الغضبان" أداء مديحة كامل و سهرى سباق، ونفذت مكتبة النمسا ورشة فنون تشكيلية رسم بورتريه نفذها طه أبوالشيخ، ونفذت مكتبة الضبعية ورشة فنون تشكيلية عن "آثار بلدنا" تنفيذ حسن محمد بغدادى، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي ورشة رسم حر نفذتها ولاء أحمد.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" تناول خلالها سيد صدقى الشباب وأهميته في المجتمعات وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني ودور الأسرة و المؤسسات في غرس الوعي لدى الشباب، وعقدت محاضرة بعنوان" قناه السويس شريان الحياة الاقتصادية فى مصر" أوضح محمد حنفى نبذة عن قناة السويس والقيمة الاقتصادية والسياسية للقناه والتطورات والمشروعات التنموية المستجده على قناة السويس، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة صلصال نفذتها ولاء جابر عبدالله.



ورش وفعاليات لدعم الأطفال بقصور الثقافة



مسرح عرائس لدعم الاطفال فى قصور الثقافة



جانب من النقاشات الثقافية بقصور ثقافة الأقصر (1)