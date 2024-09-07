نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يكرم مفتى الجمهورية.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

كرم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، وذلك لتشريفه فرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، حيث أهداه درع الجامعة، وذلك بحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط والدكتور حسن الخليل أمين عام مساعد مجمع البحوث الإسلامية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم كلمة ترحيب من الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي من داخل فرع الجامعة وخارجه، نقل فيها تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وأكد فخره بتشريف مفتي الديار المصرية لفرع الجامعة، وهو من القامات العلمية المتميزة، المشهود لها بدماثة الخلق ووافر العلم، كما قدم جزيل الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط ورئيس جامعة أسيوط ولجميع الحضور من القيادات التعليمية والتنفيذية والسياسية والإعلامية بمحافظة أسيوط؛ لتشريفهم فرع الجامعة للوجه القبلي وحرصهم على المشاركة فى تكريم مفتي الديار المصرية، وهو ما يؤكد التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة المصرية.

كما قدم التهنئة للحضور بقرب المولد النبوي الشريف، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وجيشنا وأزهرنا من كل سوء ومكروه.

من جانبه، أعرب الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، عن عميق سعادته بتواجده بفرع الجامعة للوجه القبلي، مقدما جزيل الشكر والامتنان للدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وقيادات محافظة أسيوط وعلى رأسهم محافظ أسيوط و الحضور على حفاوة الاستقبال والضيافة، داعيا المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ مصرنا على الدوام.

وقدم اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط التهنئة للدكتور نظير عياد بمناسبة تولي منصب مفتي الديار المصرية وثقة القيادة السياسية، كما أعرب عن سعادته و فخره بوجوده فى ضيافة فرع جامعة الأزهر بأسيوط، مثمنا ما يقدمه الفرع من خدمات علمية واجتماعية وصحية ودينية بمحافظة أسيوط وباقي محافظات الصعيد المجاورة، كما أشاد بدور علماء الأزهر في نشر الوسطية الدينية والتسامح بين أفرد المجتمع، وأضاف بأنه سيحضر جميع الفعاليات التي يقيمها فرع الجامعة بأسيوط ، وفي ختام كلمته نقل تحياته وتهنئته لشعب أسيوط بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



السلام الوطني خلال لقاء مفتي الديار المصريه



تكريم مفتي الديار المصرية بأزهر أسيوط