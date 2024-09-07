معرض كتاب وورش للأطفال.. وزير الثقافة يفتتح ملتقى العاصمة للفنون بدورته الثانية

محمد عبد الرحمن - تصوير حسن محمد

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وعدد من قيادات الوزارك بينهم الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس هيئة الكتاب، والكاتب محمد واصف رئيس هيئة قصور الثقافة وأسامة طلعت القائم بأعمال المجلس الأعلى للثقافة، ملتقى العاصمة لفنون الطفل في دورته الثانية، بساحة دار الأوبرا المصرية.

شهدت الدورة الثانية من ملتقى العاصمة لفنون الطفل، تقديم العديد من الفرق عروضا استعراضية لزوار المتلقي، والعديد من الاستعراضات المختلفة من المزمار و الطبل و عروض التنورة، أقيمت مجموعة كبيرة من من الورش الفنية والحرفية للأطفال والتي شهدت تنوعا كبيرا في موضوعاتها، تضمنت ورشة رسم على صنفرة بألوان أويل باستيل، وطبعها على القماش، ورشة عمل ساعات بالأكواب البلاستيك، رسم على الوجه، ورشة ألوان أويل باستيل وفلوماستر، ورشة حلي بالخرز، ورشة تصنيع إكسسوارات، بجانب ورشة عمل وجوه من الفوم جليتر على عصا شيش خشب، وغيرها.

وتضمن الملتقى مشاركة فرقة الأراجوز المصري وفريق أجيال للعرائس وعروضًا تراثية وفلكلورية، وعددًا كبيرًا من ورش العمل من بينها ورش تلوين على الجبس والورق، إلى جانب ورشة ثقافية فنية بعنوان "نهر النيل شريان حياة" للأطفال للتوعية بأهمية نهر النيل ومكانته لدى المصريين منذ الحضارة الفرعونية وحتى الآن، والممارسات الإيجابية لترشيد استخدام المياه والحفاظ على نهر النيل. بالإضافة إلى أنشطة علمية عن نشأة الأرض، حكي عن ثقافة السلام بشخصية تيتا مفيدة، وحكي قصة شخصية بندق.

وتضمن الملتقى كذلك معرضا للكتاب أقيم في بهو المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة جميع قطاعات النشر بوزارة الثقافة، وتضمن عدد من العناوين للأطفال، وذلك بهدف التوسع في ترسيخ ثقافة القراءة والعمل الجاد لتعزيز قيم الثقافة لرفع الوعي وبناء الإنسان، وتوفير الكتاب للمصريين في كافة الأقاليم، حتى يكون رفيقًا لهم.

وأقيمت الفعاليات الفنية على ثلاثة مسارح، خصص الأول للفرق الغنائية والكورال، وعرضت عليه فرقة الأنامل الصغيرة، وكورال المدرسة الروسية، وفرقتي ذوي القدرات الخاصة وفصول تنمية المواهب بالأوبرا المصرية، بينما خصص المسرح الثاني لعروض العرائس بأنواعها، حيث قدم عليه عرض “الليلة الكبيرة”، وفريق أجيال للعرائس، وعرض “فرحة”، وفرقة الأراجوز بشبرا الخيمة، وعرضًا قدمته الفنانة أمل عبد الفتاح، عن رائد الترجمة رفاعة الطهطاوي بالإضافة إلى عروض أخرى كثيرة لعرائس القفاز والماريونت، بينما خصص المسرح الثالث لعروض الأطفال التي تقدم الفنون الشعبية، وقدم على المسرح عرض فرقة “بنات وبس”، وفرقة “السمسمية وأطفال مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية”، وفرقة المنصورة، وفرقة المحلة الكبرى.+



ملتقى العاصمة للفنون في دورته الثانية



ملتقى العاصمة للفنون في دورته الثانية



ملتقى العاصمة للفنون في دورته الثانية