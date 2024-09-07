مدرسة النيل بقنا تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد غدًا

قنا صابر سعيد

أعلنت مدرسة النيل الدولية المصرية "فرع قنا"، عن انتهاء استعدادات استقبال الطلاب، غدا الأحد، بأول أيام الدراسة بها.

قال الدكتور أبو بكر على، مدير المدرسة، إن المدرسة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وإجراء الصيانة اللازمة بالمدرسة مع الاستعانة بمعلمين جدد بعد فترة تدريبهم.

وأشار على، إلى أن الأحد 8 سبتمبر أول يوم دراسي في مدارس النيل من الصف الأول حتى الثالث الثانوى ثم مرحلة رياض الأطفال.

وتشمل فروع المدارس في القاهرة الكبرى (العبور، الياسمين، الشروق، الأندلس، الشيخ زايد، أكتوبر)، إضافة إلى فروع في محافظات بورسعيد، دمياط الجديدة، مدينة السادات، المنيا، أسيوط الجديدة، طيبة بالأقصر، قنا، وأسوان الجديدة.

ويبلغ عدد طلاب مدارس النيل المصرية الدولية هذا العام 10698 طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث قامت إدارة المدارس بتدريب 1286معلم ومعلمة، بما فيهم المتعاقدون الجدد البالغ عددهم 270 معلمًا ومعلمة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في جميع المراحل والتخصصات التعليمية. تمحورت تدريبات المعلمين حول أساليب التدريس الحديثة وآليات التقييم المتقدمة.تساعد الدورات التدريبية المعلمين على تطوير مهاراتهم في الشرح والتدريس، وتحسن من أساليب إيصال المعلومات للطلاب بأكثر من طريقة، مما يزيد من جودة التعليم المقدم وتحسينه بشكل ملحوظ

إلى جانب التدريبات، تم تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات الطلاب على كافة الأصعدة، سواء كانت تعليمية أو بيئية. تهدف هذه التحسينات إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تسهم في تطوير العملية التعليمية وتلبية تطلعات الطلاب وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية ومن بينها مدارس النيل المصرية الدولية يبدأ غدًا الأحد 8 سبتمبر الجارى.